Incidente sul lavoro: muore un giovane operaio di 26 anni (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un giovane operaio di 26 anni è morto ieri dopo essere stato colpito da una ruspa mentre era a lavoro presso la discarica di Hera a Cervia. Aveva solo 26 anni l’operaio deceduto nella serata di ieri mentre si trovava a lavoro presso la discarica di Hera a Cervia. Stando alle prime informazioni, la vittima L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 15 gennaio 2021) Undi 26è morto ieri dopo essere stato colpito da una ruspa mentre era apresso la discarica di Hera a Cervia. Aveva solo 26l’deceduto nella serata di ieri mentre si trovava apresso la discarica di Hera a Cervia. Stando alle prime informazioni, la vittima L'articolo proviene da YesLife.it.

ItalianAirForce : 12.01.21 - Montemurlo (PO) cerimonia di commemorazione del Magg. Carlo Stoppani, Ten. Paolo Dutto e M.llo Cesare Ni… - settesere : Cervia, incidente sul lavoro, operaio 26enne muore in discarica #settesere #news - COMUNECERVIA : ?? L'intera nostra comunità è vicina alla famiglia di Christian Vernocchi, che oggi ha perso la vita in un incidente… - CgilBologna : RT @Ansa_ER: Colpito da pala meccanica in discarica, muore operaio. L'incidente sul lavoro a Cervia, nel Ravennate #ANSA - Ansa_ER : Colpito da pala meccanica in discarica, muore operaio. L'incidente sul lavoro a Cervia, nel Ravennate #ANSA -