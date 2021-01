Il Presidente Conte firma il Dpcm del 14 Gennaio 2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto all’emergenza Covid. La nuova stretta entrerà in vigore nelle prossime ore. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi i negozi all’interno di mercati, centri, gallerie e parchi commerciali, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. REGIONI ROSSE, ARANCIONI E GIALLE – Intanto due Regioni vanno in area rossa più la provincia autonoma di Bolzano: Lombardia e Sicilia. Da quanto si apprende dal Ministero della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 Gennaio. Ma la Lombardia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il premier Giuseppehato il nuovocon le misure per il contrasto all’emergenza Covid. La nuova stretta entrerà in vigore nelle prossime ore. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi i negozi all’interno di mercati, centri, gallerie e parchi commerciali, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. REGIONI ROSSE, ARANCIONI E GIALLE – Intanto due Regioni vanno in area rossa più la provincia autonoma di Bolzano: Lombardia e Sicilia. Da quanto si apprende dal Ministero della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17. Ma la Lombardia ...

