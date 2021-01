Il Piemonte in zona arancione da domenica 17 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) TORINO L'ordinanza firmata in queste ore dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone che a partire da domenica 17 gennaio il Piemonte sarà in zona arancione. «I dati della nostra regione», ... Leggi su gazzettadalba (Di venerdì 15 gennaio 2021) TORINO L'ordinanza firmata in queste ore dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dispone che a partire da17ilsarà in. «I dati della nostra regione», ...

