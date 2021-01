Il Covid stronca assessore del Napoletano | lutto in Comune

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCasoria (Na) –neldi Casoria. Il popolosodelpiange la dipartita dell’Raffaele Petrone. Morto nella serata di ieri, dopo essere stato ricoverato in ospedale perdurante il periodo delle festività natalizie. “Ogni parola – scrive il sindaco di Casoria, Raffaele Bene – non è appropriata, adeguata e giusta per spiegare chi è Raffaele Petrone. Per molti è stato l’, per me un fratello maggiore, un confidente, un porto sicuro in cui mi rifugiavo nei momenti, tanti, di sconforto che questo ruolo ti porta”. “È stato l’unico – ricorda il primo cittadino – a non disertare mai il, anche durante la fase del lockdown e quando affettuosamente lo riprendevo e lo invitavo ...