**Governo: Vono, ‘non lascio Iv’** (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Nulla di vero. Nessuna tentazione”. Lo dice Gelsomina Vono, senatrice Iv, a Affaritaliani.it rispetto alla possibilità che lasci il gruppo renziano. “Tutte le discussioni su presunte difficoltà all’interno di Italia viva sono strumentali. Abbiamo condiviso un percorso e un progetto politico e tutte le decisioni sono state prese insieme, di volta in volta, fino a quella delle dimissioni delle due ministre e del sottosegretario. Non capisco perché venga fuori il mio nome”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Nulla di vero. Nessuna tentazione”. Lo dice Gelsomina, senatrice Iv, a Affaritaliani.it rispetto alla possibilità che lasci il gruppo renziano. “Tutte le discussioni su presunte difficoltà all’interno di Italia viva sono strumentali. Abbiamo condiviso un percorso e un progetto politico e tutte le decisioni sono state prese insieme, di volta in volta, fino a quella delle dimissioni delle due ministre e del sottosegretario. Non capisco perché venga fuori il mio nome”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : **Governo: Vono, 'non lascio Iv'**... - isadoralarosa : RT @MPenikas: @isadoralarosa @NapolitanoIda @nio_fivestars @ApriGli_Occhi @ferrandomau @IlConte50919IT @erretti42 @Piero351516325 @ToniSoni… - MPenikas : @isadoralarosa @NapolitanoIda @nio_fivestars @ApriGli_Occhi @ferrandomau @IlConte50919IT @erretti42 @Piero351516325… - giusepp27628824 : @cattivamamy sen vono come iv è favorevole ma con piano infratture no recovery. è conte con casalino per mettere c… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Vono **Governo: Vono, 'non lascio Iv'** LiberoQuotidiano.it È caccia ai responsabili per poter continuare l'esperienza di governo

Responsabili, costruttori, ma anche voltagabbana e traditori (dipende sempre dai punti di vista), questi sono stati gli appellativi rivolti ai parlamentari sparsi nel gruppo misto, e non solo, delle c ...

Chi sarebbero i nuovi “responsabili”

Dopo l'uscita di Italia Viva, per restare in piedi il governo Conte deve ottenere il sostegno di alcuni senatori oggi fuori dalla maggioranza: ma è ancora tutto molto nebuloso ...

Responsabili, costruttori, ma anche voltagabbana e traditori (dipende sempre dai punti di vista), questi sono stati gli appellativi rivolti ai parlamentari sparsi nel gruppo misto, e non solo, delle c ...Dopo l'uscita di Italia Viva, per restare in piedi il governo Conte deve ottenere il sostegno di alcuni senatori oggi fuori dalla maggioranza: ma è ancora tutto molto nebuloso ...