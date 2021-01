Golf, PGA Tour 2021: Kokrak, Malnati e Niemann al comando del Sony Open in Hawaii al termine del primo round (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pochi giorni dopo la spettacolare conclusione in quel di Kapalua, i Golfisti del circuito del PGA Tour si muovono nelle fantastiche Hawaii giungendo ad Honolulu per darsi battaglia nel Sony Open in Hawaii (montepremi 6,6 milioni di dollari). Sul percorso par 70 del Waialae Country Club di Honolulu (Hawaii, Stati Uniti) al termine del primo round troviamo un terzetto al comando della leaderboard con lo score di -8 (62 colpi). Si tratta del cileno Joaquin Niemann, runner up nel recente Sentry Tournament of Champions, e degli americani Jason Kokrak e Peter Malnati. I tre battistrada vantano due lunghezze di margine su un folto gruppo di ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pochi giorni dopo la spettacolare conclusione in quel di Kapalua, iisti del circuito del PGAsi muovono nelle fantastichegiungendo ad Honolulu per darsi battaglia nelin(montepremi 6,6 milioni di dollari). Sul percorso par 70 del Waialae Country Club di Honolulu (, Stati Uniti) aldeltroviamo un terzetto aldella leaderboard con lo score di -8 (62 colpi). Si tratta del cileno Joaquin, runner up nel recente Sentrynament of Champions, e degli americani Jasone Peter. I tre battistrada vantano due lunghezze di margine su un folto gruppo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Golf PGA golf PGA Tour: volata per il titolo QUOTIDIANO.NET Covid: Genesis Invitational a porte chiuse

Fino a un massimo di 5.000 persone al giorno per il Phoenix Open, evento del PGA Tour di golf che, nel 2018, ne ha ospitate 110.000 solo per la Pro-Am. E ancora: il Genesis Invitational a porte chiuse ...

PGA TOUR: CAMERON SMITH DIFENDE IL TITOLO NEL SONY OPEN

Il PGA Tour per la seconda settimana consecutiva fa tappa alle Hawaii. Dopo il Sentry Tournament of Champions di Kapalua, primo torneo del 2021 vinto al play-off dall’americano Harris English, ad Hono ...

