Gli anestesisti: «Siamo pochi, stanchi e preoccupati che gli ospedali non reggano il secondo picco» (Di venerdì 15 gennaio 2021) «La paura è che gli ospedali non riescano a reggere l’urto con il secondo picco della seconda ondata». A parlare, al Corriere della Sera, è il presidente della società italiana anestesia e rianimazione, Antonino Giarratano. E’ capo del dipartimento di emergenza e urgenza al policlinico di Palermo. «Da noi come in tutte le Regioni il nuovo aumento è il risultato delle zone gialle autorizzate a macchia di leopardo e continuamente cambiate sulla base dei parametri utilizzati per distinguere i livelli di rischio. Il colore giallo, a mio parere, equivale a un liberi tutti nella mentalità dei cittadini, così viene percepito. E porta inesorabilmente a crescita di contagi, crescita di ricoveri nei reparti e crescita di vittime». Giarratano lancia l’allarme: gli anestesisti-rianimatori sono pochi. «Gli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) «La paura è che glinon riescano a reggere l’urto con ildella seconda ondata». A parlare, al Corriere della Sera, è il presidente della società italiana anestesia e rianimazione, Antonino Giarratano. E’ capo del dipartimento di emergenza e urgenza al policlinico di Palermo. «Da noi come in tutte le Regioni il nuovo aumento è il risultato delle zone gialle autorizzate a macchia di leopardo e continuamente cambiate sulla base dei parametri utilizzati per distinguere i livelli di rischio. Il colore giallo, a mio parere, equivale a un liberi tutti nella mentalità dei cittadini, così viene percepito. E porta inesorabilmente a crescita di contagi, crescita di ricoveri nei reparti e crescita di vittime». Giarratano lancia l’allarme: gli-rianimatori sono. «Gli ...

