Genitori social-dipendenti (Di venerdì 15 gennaio 2021) I miei Genitori sono social-dipendenti, mi manca vederli conversare o leggere un libro. In particolare mio padre, 71 anni, naviga ossessivamente su Instagram trascinato dalla disponibilità infinita di foto sexy. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) I mieisono, mi manca vederli conversare o leggere un libro. In particolare mio padre, 71 anni, naviga ossessivamente su Instagram trascinato dalla disponibilità infinita di foto sexy. Leggi

ore14rai2 : ?? @annamariabdp richiama i genitori alle loro responsabilità di controllo sui figli nell’intreccio modelle/prostitu… - Hankness_ : TOGLIETE I SOCIAL AI NOSTRI GENITORI. - Fra_Interdonato : @Deputatipd @pdnetwork Al posto dei soliti teatrini sui social perché non cominciate a bloccare la vendita di armam… - _Herojustforfun : Ho bloccato i miei genitori da ogni social, così non mi troveranno e per ora sono al sicuro - umanesimo : @Scacciavillani @ValerioMinnella @stefanodexterha @MariuzzoAndrea @mazzettam @Maxmel78 @luca_vota @donnadimezzo se… -

Ultime Notizie dalla rete : Genitori social Genitori social-dipendenti - Claudio Rossi Marcelli Internazionale “Niente mascherina, il virus uccide solo i vecchi”. E la maestra resta senza lavoro

L’insegnate non ha mai fatto mistero delle proprie opinioni, scrivendone sui social e venendo anche immortalata in televisione mentre gridava – a sostegno delle sue tesi - che ...

La maestra negazionista ha perso il lavoro. Sollevata dall'incarico dopo la rabbia dei genitori

La maestra negazionista perde il lavoro. Sabrina Pattarello, la maestra 'no mask' diventata famosa per le sue opinioni sui social e per le sue frasi sul virus che ...

L’insegnate non ha mai fatto mistero delle proprie opinioni, scrivendone sui social e venendo anche immortalata in televisione mentre gridava – a sostegno delle sue tesi - che ...La maestra negazionista perde il lavoro. Sabrina Pattarello, la maestra 'no mask' diventata famosa per le sue opinioni sui social e per le sue frasi sul virus che ...