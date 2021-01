De Luca | “Campania prima regione d’Europa ad uscire dall’epidemia” VIDEO

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Covid 19 in: Delancia la sfida perentro il 2021 e ribadisce: “No a comportamenti irresponsabili o tra due settimane chiudiamo tutto”. Il governatore della, Vincenzo De, fa il punto sull’epidemia di Covid 19 nella consueta diretta Facebook del venerdì, partendo da poche ma critiche parole sulla crisi

CAMPANIA – De Luca durante la diretta Facebook ha spiegato che le scuole non si riapriranno in massa ma gradualmente, anche se l’idea è quella di far uno screening a tutto il personale scolastico ...(Agenzia Vista) Napoli, 15 gennaio 2021 De Luca: “Nostro obiettivo? Campania prima regione d’Europa fuori da epidemia” “Qual è l’obiettivo che persegue il ...