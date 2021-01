Crisi di Governo, Renzi: non credo che Conte abbia i numeri. Fiducia in Parlamento lunedì o martedì (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giuseppe Conte «non mi pare che abbia i numeri. Ma se li avrà, auguri. È la democrazia». Però "se non prende 161 voti, tocca a un Governo senza Conte». Lo dice Matteo Renzi in un’intervista a La... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 15 gennaio 2021) Giuseppe«non mi pare che. Ma se li avrà, auguri. È la democrazia». Però "se non prende 161 voti, tocca a unsenza». Lo dice Matteoin un’intervista a La...

