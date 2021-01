Covid, ecco il Dpcm in vigore dal 16 gennaio tra conferme e nuove restrizioni: ecco che cosa è consentito e cosa no (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm contenente le misure anti-Covid valide dal 16 gennaio al 5 marzo . Quasi tutta Italia finisce in zona arancione e permane il divieto di spostarsi tra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovocontenente le misure anti-valide dal 16al 5 marzo . Quasi tutta Italia finisce in zona arancione e permane il divieto di spostarsi tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ecco Covid, ecco il monitoraggio Iss: “In Liguria Rt superiore a 1”, così scatta la zona arancione IVG.it Covid. L'immunità dura almeno cinque mesi

Gli operatori sanitari che sono guariti dal Covid-19 sono ampiamente protetti contro l’ammalarsi di nuovo per almeno cinque mesi. I ricercatori dello studio SIREN della Public Health England, riportat ...

Firmato il nuovo Dpcm: ecco cosa prevede

Approvato il nuovo Dcpm, il provvedimento sarà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo. Da lunedì 18 gli istituti superiori tornano in presenza al 50%. Per ...

