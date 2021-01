Coronavirus, in calo i decessi: sono 477 (ieri 522). Entrano nel conteggio anche i test rapidi: in un giorno sono stati 116 mila (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il bollettino del 15 gennaio sono +16.146 i casi di Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero delle Salute. ieri, i nuovi casi erano stati 17.246. Il dato arriva a fronte di 273.506 tamponi analizzati, contro i 160.585 del giorno precedente. Tuttavia, a differenza dei giorni scorsi, nel conteggio di oggi sono stati inseriti per la prima volta anche i tamponi rapidi: 116.859. sono invece 477 le nuove vittime registrate in Italia nell’ultima giornata, ieri erano 522, per un totale di 81.325 decessi dall’inizio dell’emergenza. In ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il bollettino del 15 gennaio+16.146 i casi diindividuati nelle ultime 24 ore secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero delle Salute., i nuovi casi erano17.246. Il dato arriva a fronte di 273.506 tamponi analizzati, contro i 160.585 delprecedente. Tuttavia, a differenza dei giorni scorsi, neldi oggiinseriti per la prima voltai tamponi: 116.859.invece 477 le nuove vittime registrate in Italia nell’ultima giornata,erano 522, per un totale di 81.325dall’inizio dell’emergenza. In ...

ROMA (15 gennaio 2021) - Sono 16.146 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 477. Entrambi i dati sono in calo ...

Coronavirus, Toti: “da domenica Liguria in zona arancione; avanti Dad per un’altra settimana”

Abbiamo deciso, consultandoci con la nostra task force sanitaria, di andare avanti con la didattica a distanza per le scuole superiori ancora per una settimana, proprio per mantenere questi parametri ...

