"Chi andrà a testimoniare". Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli in tribunale: una bomba su Ballando con le stelle (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sarà il giudice a scrivere la parola fine tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti per gli scontri nati a Ballando con le stelle nel 2017, proseguiti sui social e finiti addirittura in tribunale. Lo scrive Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia, ricordando che la giornalista di Tpi e Fatto Quotidiano aveva deciso di querelare la showgirl per alcuni post pubblicati suoi social. La novità sta nel fatto che la Parietti, attraverso il suo legale, ha chiesto l'ammissione tra i testimoni di tre ex concorrenti: si tratta di Giovanni Ciacci, Platinette e Giuliana De Sio, che saranno chiamati a riferire dell'atteggiamento provocatorio della Lucarelli che è slegato dalle esibizioni. Secondo Candela questa vicenda potrebbe rivelarsi anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sarà il giudice a scrivere la parola fine traper gli scontri nati acon lenel 2017, proseguiti sui social e finiti addirittura in. Lo scrive Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia, ricordando che la giornalista di Tpi e Fatto Quotidiano aveva deciso di querelare la showgirl per alcuni post pubblicati suoi social. La novità sta nel fatto che la, attraverso il suo legale, ha chiesto l'ammissione tra i testimoni di tre ex concorrenti: si tratta di Giovanni Ciacci, Platinette e Giuliana De Sio, che saranno chiamati a riferire dell'atteggiamento provocatorio dellache è slegato dalle esibizioni. Secondo Candela questa vicenda potrebbe rivelarsi anche ...

