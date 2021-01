Can Yaman e Diletta Leotta Fidanzati: Il Gesto Di Lei! (Di venerdì 15 gennaio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sembrano essere molto vicini dopo il viaggio dell’attore in Italia. Secondo alcuni rumors, i due avrebbero una relazione e la Leotta ha pubblicato un post che fa pensare sia così… Can Yaman è arrivato in Italia da qualche giorno per girare uno spot pubblicitario assieme a Claudia Gerini. Sin dal momento dell’arrivo dell’attore turco, si sono diffuse notizie sul suo conto, alcune riguardanti il gossip. E’ infatti di queste ore l’indiscrezione secondo la quale Yaman avrebbe avviato una relazione con Diletta Leotta, ed una sua foto su Instagram lo confermerebbe. Ecco i dettagli. Can Yaman: il Gesto di Diletta Leotta per l’attore! Sin dall’arrivo di Can ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Cansembrano essere molto vicini dopo il viaggio dell’attore in Italia. Secondo alcuni rumors, i due avrebbero una relazione e laha pubblicato un post che fa pensare sia così… Canè arrivato in Italia da qualche giorno per girare uno spot pubblicitario assieme a Claudia Gerini. Sin dal momento dell’arrivo dell’attore turco, si sono diffuse notizie sul suo conto, alcune riguardanti il gossip. E’ infatti di queste ore l’indiscrezione secondo la qualeavrebbe avviato una relazione con, ed una sua foto su Instagram lo confermerebbe. Ecco i dettagli. Can: ildiper l’attore! Sin dall’arrivo di Can ...

