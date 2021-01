Ascoli | Sottil | “Stiamo bene | pronti ad affrontare il Cittadella”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il tecnico dei marchigiani vuole continuità, dopo sette punti nelle ultime tre partite.perde Sabiri, ma è felice per i tre innesti: Pinna, Bidaoui e Stoian. Andreavuole… L'articolo proviene da MeteoWeek.

Il tecnico dell’Ascoli, in vista della trasferta di domani a Cittadella ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Dopo la pausa ho ritrovato bene tutti i ragazzi, si sono presentati in ...Due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate del campionato di Serie B hanno ridato ossigeno all’Ascoli che, dopo 17 giornate, resta relegato all’ultimo posto della classifica a quota 13 punti ...