Ambra Angiolini e Francesco Renga, un amore lungo oltre 10 anni (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ambra Angiolini e Francesco Renga il loro amore ha fatto sognare i fan dell'attrice e del cantante che hanno rappresentato una delle coppie più longeve dei primi anni Duemila. I due sono stati legati dal 2004 al 2015. Il primo incontro tra l'ex enfant prodige di "Non E' La Rai" e l'ex voce dei Timoria avviene in radio. Tra i due non scatta subito la scintilla ma inizialmente un'amicizia che si evolve tra telefonate e messaggi in qualcosa di più. E' un'amica di Ambra a suggerirle di provare ad intraprendere una relazione con Renga «Certo che stareste bene insieme» Arriva così, l'appuntamento a Milano, dove scatta il bacio e la loro storia prende il decollo. La coppia si trasferisce a Brescia, città natale del cantautore e pochi mesi dopo arriva la ...

