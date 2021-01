Alberto Genovese, non si può distinguere tra stupro e stupro: basta colpevolizzare le vittime (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da mesi ormai, su giornali, tv e social media non si fa altro che parlare della famigerata “Terrazza Sentimento”, diabolica location di divertimento sfrenato ai piedi della Madonnina alla faccia della pandemia e delle regole anti contagio, e teatro di presunte violenze e stupri. Anche se, almeno per quel che riguarda la ragazza di 18 anni che ha denunciato Alberto Genovese per prima, insistere come fanno alcuni giornalisti e avvocati sulla presunzione di innocenza dell’ex re delle start up per me non ha senso. Perché le dichiarazioni del giudice per le indagini preliminari, Tommaso Perna, tolgono ogni dubbio sulla modalità con cui la notte tra il 10 e l’11 ottobre del 2020 sarebbero avvenuti lo stupro, la tortura, il sequestro di persona e la cessione di stupefacenti da parte dell’imprenditore, ora detenuto nel carcere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da mesi ormai, su giornali, tv e social media non si fa altro che parlare della famigerata “Terrazza Sentimento”, diabolica location di divertimento sfrenato ai piedi della Madonnina alla faccia della pandemia e delle regole anti contagio, e teatro di presunte violenze e stupri. Anche se, almeno per quel che riguarda la ragazza di 18 anni che ha denunciatoper prima, insistere come fanno alcuni giornalisti e avvocati sulla presunzione di innocenza dell’ex re delle start up per me non ha senso. Perché le dichiarazioni del giudice per le indagini preliminari, Tommaso Perna, tolgono ogni dubbio sulla modalità con cui la notte tra il 10 e l’11 ottobre del 2020 sarebbero avvenuti lo, la tortura, il sequestro di persona e la cessione di stupefacenti da parte dell’imprenditore, ora detenuto nel carcere ...

Sentita come teste una modella Era alla festa con stupro di Ibiza

Ancora testimoni. Continua la sfilata in Procura e in questura di giovani ospiti delle feste di "Terrazza Sentimento". Un’altra ragazza è stata ascoltata ieri pomeriggio come teste dagli investigatori ...

