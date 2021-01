A12 | da lunedì sera chiusa uscita Maccarese-Fregene

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori propedeutici alla riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di lunedi’ 18, martedi’ 19, mercoledi’ 20 e giovedi’ 21 gennaio, con orario 22-5, sara’la stazione di, in entrata in entrambe le direzioni, verso Roma e Civitavecchia. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Torrimpietra.