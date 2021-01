WTA Abu Dhabi, il bilancio delle azzurre: sorridono Bianca Turati e Lucrezia Stefanini, Martina Trevisan con l’amaro in bocca. Rimandata Jasmine Paolini (Di giovedì 14 gennaio 2021) La prima settimana di tennis agonistico del 2021 in campo femminile si è conclusa con la vittoria di Aryna Sabalenka. La bielorussa prosegue nel suo momento magico e ha trionfato nel WTA 500 di Abu Dhabi annichilendo Veronika Kudermetova e proseguendo la sua striscia vincente, ora di 15 partite con conseguenti tre trofei in più nella sua personale bacheca. Il tabellone del torneo svolto negli Emirati Arabi Uniti era pieno zeppo di talento a causa della sua natura di propedeuticità all’Australian Open che si svolgerà a febbraio; nel novero delle partecipanti erano presenti anche quattro azzurre, con Martina Trevisan e Jasmine Paolini raggiunte da Lucrezia Stefanini e Bianca Turati, provenienti dalle ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) La prima settimana di tennis agonistico del 2021 in campo femminile si è conclusa con la vittoria di Aryna Sabalenka. La bielorussa prosegue nel suo momento magico e ha trionfato nel WTA 500 di Abuannichilendo Veronika Kudermetova e proseguendo la sua striscia vincente, ora di 15 partite con conseguenti tre trofei in più nella sua personale bacheca. Il tabellone del torneo svolto negli Emirati Arabi Uniti era pieno zeppo di talento a causa della sua natura di propedeuticità all’Australian Open che si svolgerà a febbraio; nel noveropartecipanti erano presenti anche quattro, conraggiunte da, provenienti dalle ...

