Uomini e Donne, Michele Dentice abbandona in lacrime: "Non sto bene" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il personal trainer decide di lasciare il programma, spiazzando tutti e dando vita a uno sfogo inaspettato; intanto, Roberta Di Padua affronta la situazione con molta freddezza L'articolo proviene da Gossip e Tv.

