Sulla carta d'identità per i minori di 14 anni tornano "genitore 1" e "genitore 2" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sulla carta d'identità dei minori di 14 anni torna la dicitura "genitore 1" e "genitore 2". Lo ha detto al question time alla Camera la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Nel 2019 Salvini aveva modificato la normativa sostituendo le parole "genitore 1" e "genitore 2" con "padre" e "madre". Sulla carta di identità per i minori di 14 anni o sui moduli di iscrizione a scuola dei bambini si torna a "genitore 1" e "genitore 2", dicitura che già da tempo aveva sostituito il vecchio "madre" e "padre" e che due anni fa l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva invece recuperato. A dar notizia del cambiamento è stata la ...

