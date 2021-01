Steam ha più utenti attivi mensilmente rispetto a PlayStation e Xbox (Di giovedì 14 gennaio 2021) Valve ha pubblicato il suo riepilogo annuale dei dati sull'utilizzo di Steam e il report rivela alcune informazioni interessanti su come il servizio si confronta con le piattaforme PlayStation e Xbox. I dati di Steam del 2020 mostrano che la piattaforma per PC è risultata la migliore rispetto a PlayStation Network e Xbox Live quando si tratta di utenti attivi mensilmente. Secondo Steam, l'hub di gioco per PC ha superato i 120 milioni di giocatori attivi mensilmente, battendo sia PlayStation (102 milioni di utenti mensili attivi) che Xbox Live (90 milioni di utenti ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Valve ha pubblicato il suo riepilogo annuale dei dati sull'utilizzo die il report rivela alcune informazioni interessanti su come il servizio si confronta con le piattaforme. I dati didel 2020 mostrano che la piattaforma per PC è risultata la miglioreNetwork eLive quando si tratta di. Secondo, l'hub di gioco per PC ha superato i 120 milioni di giocatori, battendo sia(102 milioni dimensili) cheLive (90 milioni di...

