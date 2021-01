Simakan infortunato, il Milan riflette - Pronte le alternative (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Gazzetta dello Sport spiega che i medici rossoneri sono in contatto con quelli dello Strasburgo per capire meglio le condizioni del giocatore e i tempi di recupero. Nel comunicato del club ... Leggi su milanlive (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Gazzetta dello Sport spiega che i medici rossoneri sono in contatto con quelli dello Strasburgo per capire meglio le condizioni del giocatore e i tempi di recupero. Nel comunicato del club ...

MilanLiveIT : Simakan piace tanto, ma il Milan ha anche altri difensori centrali nella propria lista ??#MercatoMilan… - ninoBertolino : RT @salda__: «Difensore Milan: Simakan infortunato, si va per altre soluzioni. Si cerca un difensore pronto. Si cerca intesa con il Chelsea… - infoitsport : Colpo Simakan anche da infortunato | I tifosi si oppongono! - KunGrax : RT @salda__: «Difensore Milan: Simakan infortunato, si va per altre soluzioni. Si cerca un difensore pronto. Si cerca intesa con il Chelsea… - GurzoBahri : RT @salda__: «Difensore Milan: Simakan infortunato, si va per altre soluzioni. Si cerca un difensore pronto. Si cerca intesa con il Chelsea… -

Ultime Notizie dalla rete : Simakan infortunato Simakan infortunato, il Milan riflette | Pronte le alternative MilanLive.it Difesa Milan: 24 ore per Simakan, altrimenti Tomori. E in mezzo stretta per Meité

A breve la scelta sul difensore dello Strasburgo, out due mesi per i problemi al ginocchio. Sondato il 23enne del Chelsea ...

Simakan infortunato, il Milan riflette | Pronte le alternative

Il Milan deve decidere se affondare il colpo per Simakan, nonostante l'infortunio. Maldini ha in lista anche altri difensori centrali.

A breve la scelta sul difensore dello Strasburgo, out due mesi per i problemi al ginocchio. Sondato il 23enne del Chelsea ...Il Milan deve decidere se affondare il colpo per Simakan, nonostante l'infortunio. Maldini ha in lista anche altri difensori centrali.