Si suicida con un colpo di pistola al petto un sostenitore di Trump arrestato per l'assalto al Campidoglio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Washington, 14 gen – Un sostenitore di Donald Trump arrestato dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio si sarebbe suicidato con un colpo di pistola in petto. Si tratta di Cristopher Stanton, bancario 53enne della Georgia, che sabato mattina è stato ritrovato morto dalla moglie nel seminterrato della sua casa ad Alpharetta. "C'è sangue ovunque, aiutatemi", così la donna avrebbe detto ai soccorsi stando a quanto riportato dal Daily mail. La scena è stata descritta dalla polizia come "particolarmente angosciante". Stanton aveva due figli ed un suo amico lo ha definito "un devoto padre di famiglia". I dubbi sulla dinamica del "suicidio" del sostenitore di Trump Dunque un suicidio inaspettato, l'uomo non soffriva di crisi ...

