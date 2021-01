Serie A, le designazioni per la 18esima giornata: Mazzoleni var di Lazio-Roma, Inter-Juve a Doveri (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono state rese note le designazioni arbitrali della diciottesima giornata di Serie A 2020/2021. La stracittadina tra Lazio e Roma in programma venerdì sera sarà diretta da Orsato mentre al var ci sarà Mazzoleni. Cagliari-Milan va ad Abisso mentre il derby d’Italia tra Inter e Juventus sarà diretto dal fischietto di Doveri. Chiffi arbitrerà Napoli-Fiorentina mentre a Marinelli tocca Atalanta-Genoa. Le designazioni arbitrali ATALANTA – GENOA h. 18.00 MARINELLI RANGHETTI – SECHI IV: SERRA VAR: GIACOMELLI AVAR: PRETI BOLOGNA – H. VERONA Sabato 16/01 h. 15.00 MARIANI MARGANI – MIELE IV: PICCININI VAR: GUIDA AVAR: DI VUOLO CAGLIARI – MILAN Lunedì 18/01 h. 20.45 ABISSO LIBERTI – TOLFO IV: PASQUA VAR: MASSA AVAR: LO ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono state rese note learbitrali della diciottesimadiA 2020/2021. La stracittadina train programma venerdì sera sarà diretta da Orsato mentre al var ci sarà. Cagliari-Milan va ad Abisso mentre il derby d’Italia trantus sarà diretto dal fischietto di. Chiffi arbitrerà Napoli-Fiorentina mentre a Marinelli tocca Atalanta-Genoa. Learbitrali ATALANTA – GENOA h. 18.00 MARINELLI RANGHETTI – SECHI IV: SERRA VAR: GIACOMELLI AVAR: PRETI BOLOGNA – H. VERONA Sabato 16/01 h. 15.00 MARIANI MARGANI – MIELE IV: PICCININI VAR: GUIDA AVAR: DI VUOLO CAGLIARI – MILAN Lunedì 18/01 h. 20.45 ABISSO LIBERTI – TOLFO IV: PASQUA VAR: MASSA AVAR: LO ...

sportli26181512 : Arbitri di B, Empoli-Salernitana a Pairetto. Reggina-Lecce: Volpi: Rese note le designazioni per la 18ª giornata: V… - ArchilocoFe1983 : RT @GoalItalia: ?? Inter-Juventus: Doveri ?? Lazio-Roma: Orsato Le designazioni per la diciottesima giornata ?? - hachi_1115 : RT @GoalItalia: ?? Inter-Juventus: Doveri ?? Lazio-Roma: Orsato Le designazioni per la diciottesima giornata ?? - GoalItalia : ?? Inter-Juventus: Doveri ?? Lazio-Roma: Orsato Le designazioni per la diciottesima giornata ?? - FiorentinaUno : SERIE A, Tutte le altre designazioni arbitrali per la diciottesima giornata - -