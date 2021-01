Serena Bortone è positiva al Covid ma “Oggi è un altro giorno” si farà (Di giovedì 14 gennaio 2021) Scritto da Sandy Sciuto La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” condurrà da casa Serena Bortone, la conduttrice di “Oggi è un altro giorno” ha scelto Twitter per comunicare che anche lei come tanti colleghi è stata contagiata dal Covid19. “Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al Covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò #Oggièunaltrogiorno . Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su @RaiUno” è il tweet postato un’ora fa e con il quale la conduttrice precisa alcune cose. Serena Bortone, infatti, è positiva al Covid ma non ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Scritto da Sandy Sciuto La conduttrice di “è un” condurrà da casa, la conduttrice di “è un” ha scelto Twitter per comunicare che anche lei come tanti colleghi è stata contagiata dal19. “Cari tutti, anch’io come tanti di voi sonoal. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò #èun. Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su @RaiUno” è il tweet postato un’ora fa e con il quale la conduttrice precisa alcune cose., infatti, èalma non ...

