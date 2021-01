Sassuolo-Spal, programma e telecronisti Rai ottavi Coppa Italia 2020/2021 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il programma e i telecronisti sulla Rai di Sassuolo-Spal, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. Al Mapei Stadium derby emiliano che mette di fronte i neroverdi e i ferraresi in quello che è un derby molto atteso perché una delle due squadre sarà costretta ad abbandonare la competizione. Una categoria di differenza tra le due compagini, ma ci si aspetta comunque equilibrio. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di giovedì 14 gennaio. Sassuolo-Spal sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Federico Calcagno e Andrea Agostinelli. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ile isulla Rai di, match valido per glidi finale di. Al Mapei Stadium derby emiliano che mette di fronte i neroverdi e i ferraresi in quello che è un derby molto atteso perché una delle due squadre sarà costretta ad abbandonare la competizione. Una categoria di differenza tra le due compagini, ma ci si aspetta comunque equilibrio. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di giovedì 14 gennaio.sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Federico Calcagno e Andrea Agostinelli. SportFace.

