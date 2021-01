Recovery Plan, ancora scarse prospettive per i giovani (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella prima bozza del Recovery Plan (PNRR, ovvero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l’Italia viene definita un’economia avanzata a spiccata vocazione industriale (pag.13, par.1.3). L’affermazione suscita perplessità ed evidenzia già in questa apertura programmatica i vizi dell’impianto complessivo. Peraltro il giudizio appare in contraddizione con una considerazione successiva: l’industria culturale e il turismo sono i veri asset strategici dell’Italia. Nelle linee guida si ammette che la crescita del Pil è inferiore alla media europea, ma non si spiegano le ragioni, gli errori e le responsabilità che sono alla radice di questo risultato – tranne un inquietante accenno al rapporto troppo elevato fra spesa pensionistica e Pil. Più che un percorso di trasformazione dell’economia manifatturiera in economia digitale viene tracciato un aggiornamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella prima bozza del(PNRR, ovvero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l’Italia viene definita un’economia avanzata a spiccata vocazione industriale (pag.13, par.1.3). L’affermazione suscita perplessità ed evidenzia già in questa apertura programmatica i vizi dell’impianto complessivo. Peraltro il giudizio appare in contraddizione con una considerazione successiva: l’industria culturale e il turismo sono i veri asset strategici dell’Italia. Nelle linee guida si ammette che la crescita del Pil è inferiore alla media europea, ma non si spiegano le ragioni, gli errori e le responsabilità che sono alla radice di questo risultato – tranne un inquietante accenno al rapporto troppo elevato fra spesa pensionistica e Pil. Più che un percorso di trasformazione dell’economia manifatturiera in economia digitale viene tracciato un aggiornamento ...

