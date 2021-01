Nuovo Dpcm, bozza: stop asporto bar dalle 18. Ok visite anche in zona rossa, ma solo nel Comune. Sci fermo fino al 15 febbraio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nuovo Dpcm. Ecco la bozza del Nuovo provvedimento che entrerà in vigore dal 16 gennaio. Dai bar agli spostamenti, dalle scuole agli impianti di sci. Ecco tutte le misure che saranno valide... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 14 gennaio 2021). Ecco ladelprovvedimento che entrerà in vigore dal 16 gennaio. Dai bar agli spostamenti,scuole agli impianti di sci. Ecco tutte le misure che saranno valide...

rtl1025 : ?? Nel nuovo #dpcm, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'a… - FedericoDinca : Come ha ricordato oggi il ministro @robersperanza, l’Italia ha firmato accordi per 250mln di fiale di vaccino e la… - TgLa7 : #Speranza Nel nuovo #Dpcm, il governo vuole confermare il divieto di spostamento fra Regioni anche in zona gialla e… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ???? Secondo le prime bozze del nuovo #DPCM in vigore dal 16 gennaio, gli impianti sciistici rimarranno chiusi fino al 15 febbr… - 34_liss : RT @rtl1025: ???? Secondo le prime bozze del nuovo #DPCM in vigore dal 16 gennaio, gli impianti sciistici rimarranno chiusi fino al 15 febbr… -