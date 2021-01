Notizie dal Forex 14 gennaio 2021 (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,2122 dollari, con la nuova resistenza vista a 1,2159. Si rafforza la produzione industriale dell’Eurozona a novembre, che ha registrato un incremento mensile del 2,5%. USD/YEN Il biglietto verde sale nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 104,02, con un peggioramento verso il supporto stimato a 103,55. In linea con le attese la crescita dell’inflazione negli Stati Uniti a dicembre, che ha registrato un incremento dello 0,4% su base mensile. GBP/USDLa sterlina sale ancora nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3644 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all’area di resistenza vista a 1,3743. La Brexit è stata giudicata non solo un divorzio, ma un indebolimento per entrambe le parti. EUR/YENL’euro consolida il rialzo confronti ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,2122 dollari, con la nuova resistenza vista a 1,2159. Si rafforza la produzione industriale dell’Eurozona a novembre, che ha registrato un incremento mensile del 2,5%. USD/YEN Il biglietto verde sale nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 104,02, con un peggioramento verso il supporto stimato a 103,55. In linea con le attese la crescita dell’inflazione negli Stati Uniti a dicembre, che ha registrato un incremento dello 0,4% su base mensile. GBP/USDLa sterlina sale ancora nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3644 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all’area di resistenza vista a 1,3743. La Brexit è stata giudicata non solo un divorzio, ma un indebolimento per entrambe le parti. EUR/YENL’euro consolida il rialzo confronti ...

Internazionale : “La crisi scoppia nel momento peggiore possibile per il paese, che lotta per arginare la pandemia di coronavirus e… - dellorco85 : Queste sono le notizie dal mondo delle ultime 24 ore. Altro che crisi di Governo... - Agenzia_Ansa : #Renzi: 'Italia Viva esce dal governo. Fiducia incrollabile in Mattarella' @matteorenzi #crisigoverno #ANSA - Ansa_ER : Arcivescovo di Bologna Zuppi ricevuto in Vaticano dal Papa. 'Pontefice benedice città, vicino a chi soffre per pand… - COVIDbot_ITA : RT @PiemonteInforma: Dal #15gennaio nel Bollettino nazionale sui contagi da #Covid_19 inseriti anche i casi positivi al test antigenico rap… -