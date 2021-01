Non ci sono più le crisi di governo di una volta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sfiducia, consultazioni, mandati esplorativi, cerimonie della campanella, giuramenti: le crisi di governo da sempre in Italia sono un valzer di passaggi formali e cerimoniali che scandiscono la ritualità del sistema parlamentare italiano. D’altronde, quella in corso, è la 68esima in poco più di 75 anni di storia: un record senza eguali tra le democrazie occidentali che, se da un lato ci condanna all’instabilità politica perenne, dall’altro ha trasformato questi passaggi politici in un vero e proprio reality show ante litteram. Infatti, con buona pace dell’incomprensione generalizzata che ogni volta le accompagna – la gente non capisce – c’è da ammettere una certa attenzione dell’opinione pubblica a un fenomeno cui si può ormai dire assuefatta. E allora eccoci di nuovo a sciorinare le solite formule astratte del ... Leggi su wired (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sfiducia, consultazioni, mandati esplorativi, cerimonie della campanella, giuramenti: ledida sempre in Italiaun valzer di passaggi formali e cerimoniali che scandiscono la ritualità del sistema parlamentare italiano. D’altronde, quella in corso, è la 68esima in poco più di 75 anni di storia: un record senza eguali tra le democrazie occidentali che, se da un lato ci condanna all’instabilità politica perenne, dall’altro ha trasformato questi passaggi politici in un vero e proprio reality show ante litteram. Infatti, con buona pace dell’incomprensione generalizzata che ognile accompagna – la gente non capisce – c’è da ammettere una certa attenzione dell’opinione pubblica a un fenomeno cui si può ormai dire assuefatta. E allora eccoci di nuovo a sciorinare le solite formule astratte del ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - CarloCalenda : Se apri una crisi spiegando per mezz’ora che il Presidente del Consiglio è completamente inadeguato e poi dici “non… - EnricoLetta : Da qualche ora fuori dall’Italia si è capito che è #crisigoverno. A chi mi chiede, abbozzo spiegazioni. Mi ascoltan… - oprofondo : @DavideShinji @sburrotre gli ultimi capitoli non sono il massimo, sto iniziando ad avere paura che il finale possa fare schifo - AndreaMatyellow : RT @ItaliaVivaUK: La Politica che rispetta e serve l’Istituto della Rappresentanza di fronte alle difficoltà agisce avendo in primo luogo a… -

