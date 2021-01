La natura materiale delle trasformazioni (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Crescita e uguaglianza stanno diventando sempre meno conciliabili nelle democrazie avanzate?». È questa la fondamentale domanda di ricerca che ha guidato il lavoro di un ampio gruppo di studiosi, ora pubblicato in un volume curato da Carlo Trigilia (Capitalismi e democrazie, Il Mulino, pp. 568, euro 38). Se fino alla fine degli anni Settanta le economie dei paesi avanzati hanno visto forme di «crescita inclusiva», con una riduzione delle diseguaglianze sociali, dagli Ottanta ad oggi questa forbice è tornata fortemente … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Crescita e uguaglianza stanno diventando sempre meno conciliabili nelle democrazie avanzate?». È questa la fondamentale domanda di ricerca che ha guidato il lavoro di un ampio gruppo di studiosi, ora pubblicato in un volume curato da Carlo Trigilia (Capitalismi e democrazie, Il Mulino, pp. 568, euro 38). Se fino alla fine degli anni Settanta le economie dei paesi avanzati hanno visto forme di «crescita inclusiva», con una riduzionediseguaglianze sociali, dagli Ottanta ad oggi questa forbice è tornata fortemente … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Giannialfredo1 : @La7tv @tagadala7 @emanuelefiano Sì può ricostruire solo su fondamenta solide. Qui c'è qualche materiale difettoso per natura sua. - virpix : @Admaiorasemper9 @ArmandaFrassin2 Non c’entra perché il malessere non è solo di natura economica. Una persona può a… - QAin51404808 : @vmariniagostini Sono due fazioni che si fanno la guerra per aver il potere materiale globalista: appartengono a du… - webtelling : RT @FabioViola: La tecnologia e la gamification a supporto della valorizzazione delle aree verdi e l'educazione ambientale. Senza la natur… - FabioViola : La tecnologia e la gamification a supporto della valorizzazione delle aree verdi e l'educazione ambientale. Senza… -

Ultime Notizie dalla rete : natura materiale Ogm: ambientalisti, bene la bocciatura alla Camera - Natura Agenzia ANSA Ogm: ambientalisti, bene la bocciatura alla Camera

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Accogliamo con grande soddisfazione i pareri condizionati votati ieri dalla Commissione Agricoltura della Camera ai decreti del Ministero delle Poltiche agricole, che tentavan ...

In arrivo nuovi guai per il "re delle start-up". Un'indagine anche sul filone patrimoniale

La guardia di finanza vuole vederci chiaro sul patrimonio del «re delle start-up». Alberto Genovese, arrestato il 6 novembre scorso per violenza sessuale, sequestro, lesioni e droga dopo aver abusato ...

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Accogliamo con grande soddisfazione i pareri condizionati votati ieri dalla Commissione Agricoltura della Camera ai decreti del Ministero delle Poltiche agricole, che tentavan ...La guardia di finanza vuole vederci chiaro sul patrimonio del «re delle start-up». Alberto Genovese, arrestato il 6 novembre scorso per violenza sessuale, sequestro, lesioni e droga dopo aver abusato ...