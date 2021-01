Il centrodestra teme i 'Responsabili' e Salvini chiama il Colle (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - Il centrodestra prova a mostrare compattezza davanti allo spettro che singoli 'Responsabili', dalle file della coalizione, possano muoversi verso la maggioranza e sostenere un nuovo governo guidato da Giuseppe Conte, senza Italia viva. I leader del centrodestra hanno riconosciuto che, allo stato, la "opzione più probabile" alla crisi innescata da Matteo Renzi è quella del Conte ter con il sostegno dei cosiddetti 'costruttori'. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno affrontato in maniera franca il tema del possibile passaggio di parlamentari di centrodestra, anche con i centristi, Lorenzo Cesa (Udc), Giovanni Toti (Cambiamo) e Maurizio Lupi (NcI). E ci sarebbero state - viene assicurato - ampie garanzie da parte di tutti gli esponenti sulla tenuta dei propri gruppi. "E' un ... Leggi su agi (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - Ilprova a mostrare compattezza davanti allo spettro che singoli '', dalle file della coalizione, possano muoversi verso la maggioranza e sostenere un nuovo governo guidato da Giuseppe Conte, senza Italia viva. I leader delhanno riconosciuto che, allo stato, la "opzione più probabile" alla crisi innescata da Matteo Renzi è quella del Conte ter con il sostegno dei cosiddetti 'costruttori'. Matteo, Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno affrontato in maniera franca il tema del possibile passaggio di parlamentari di, anche con i centristi, Lorenzo Cesa (Udc), Giovanni Toti (Cambiamo) e Maurizio Lupi (NcI). E ci sarebbero state - viene assicurato - ampie garanzie da parte di tutti gli esponenti sulla tenuta dei propri gruppi. "E' un ...

Il centrodestra teme i 'Responsabili' e Salvini chiama il Colle

