I 3 segni zodiacali degli uomini che non dimenticano un affronto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sembra che alcuni uomini non riescano mai a perdonare chi fa loro un affronto, oppure, se proprio sono costretti a farlo, dovrà passare molta acqua sotto i ponti, per via della loro incredibile capacità di ricordare tutto dell’offesa subita. Questi segni, tra gli uomini dello zodiaco, sono tre e secondo gli astrologi davvero comuni, in questi individui, queste forti caratteristiche. Siete curiosi di sapere chi, del genere maschile e secondo le stelle, non dovete mai offendere? credit: pixabay/lukaszdylka 1. Scorpione Lo Scorpione è un segno molto rancoroso e gli uomini di questo segno non sono da meno. Per loro, subire un’onta è una vera macchia al curriculum della loro vita e non riescono proprio a sopportarlo. Ferire un uomo di questo segno non è solo negativo, dato che porteranno rancore per ... Leggi su virali.video (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sembra che alcuninon riescano mai a perdonare chi fa loro un, oppure, se proprio sono costretti a farlo, dovrà passare molta acqua sotto i ponti, per via della loro incredibile capacità di ricordare tutto dell’offesa subita. Questi, tra glidello zodiaco, sono tre e secondo gli astrologi davvero comuni, in questi individui, queste forti caratteristiche. Siete curiosi di sapere chi, del genere maschile e secondo le stelle, non dovete mai offendere? credit: pixabay/lukaszdylka 1. Scorpione Lo Scorpione è un segno molto rancoroso e glidi questo segno non sono da meno. Per loro, subire un’onta è una vera macchia al curriculum della loro vita e non riescono proprio a sopportarlo. Ferire un uomo di questo segno non è solo negativo, dato che porteranno rancore per ...

xlokialmighty : ??Mini mini thread di disegni sfondi fanart whatever you want to call them ispirati ai segni zodiacali tramite personaggi che gli associo?? - LaGattara__ : @Alexander76NO A me ormai dà solo frammenti mi mancano anche a me solo pochi segni zodiacali. - icarvsgolden : RT @HIPPIEMVSIC: i segni zodiacali come personaggi di my little pony — a thread! - xlokialmighty : Voglia di uscirvi pure qui i disegni sui segni zodiacali quindi penso che lo farò ?? - OFlOUCHOS : E nemmeno come tratto caratteristico di segni zodiacali -