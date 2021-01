“Ha finto il tumore | chieda scusa” | Antonella Elia finisce nella bufera

Leggi su chenews

(Di giovedì 14 gennaio 2021)hadi aver avuto una malattia? La pesante accusa riguardo al, ecco cosa è successo., Fonte foto: Youtube (@ Mediaset Play)Nelle ultime settimana si è molto discusso del comportamento diall’interno del Grande Fratello Vip 5, l’opinionista ha alcune volte uscite troppo pesanti che generano sempre molta polemica. La scorsa settimana il suo attacco a Samantha De Grenet ha molto colpito il pubblico, sopratutto per via dei commenti del peso, un aumento quello della showgirl dovuto alla sua malattia. Lunedì sono arrivate le scuse dell’opinionista e di Alfonso Signorini, che ha ammesso di non essersi subito reso conto di quanto ...