Governo, via libera dal Consiglio dei ministri a scostamento di bilancio per 32 miliardi di euro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Via libera dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi alla relazione per la richiesta di scostamento di bilancio da sottoporre al Parlamento per un totale di 32 miliardi. “In Cdm abbiamo appena approvato una nuova richiesta di scostamento per 32 miliardi di euro. Abbiamo il dovere, ancora una volta, di dare sostegno immediato alle attività produttive, ai lavoratori, alle famiglie colpite. Sosteniamo l’economia e programmiamo il rilancio”, scrive su Twitter il ministro Federico D’Incà. Il Parlamento dovrebbe votare lo scostamento il 20 gennaio, dopo l’esito dell’informativa del premier Giuseppe Conte. Arriva anche una mini-proroga dell’invio delle cartelle esattoriali a fine mese, in attesa di un pacchetto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Viadaldeiin corso a Palazzo Chigi alla relazione per la richiesta didida sottoporre al Parlamento per un totale di 32. “In Cdm abbiamo appena approvato una nuova richiesta diper 32di. Abbiamo il dovere, ancora una volta, di dare sostegno immediato alle attività produttive, ai lavoratori, alle famiglie colpite. Sosteniamo l’economia e programmiamo il rilancio”, scrive su Twitter il ministro Federico D’Incà. Il Parlamento dovrebbe votare loil 20 gennaio, dopo l’esito dell’informativa del premier Giuseppe Conte. Arriva anche una mini-proroga dell’invio delle cartelle esattoriali a fine mese, in attesa di un pacchetto di ...

