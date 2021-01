Governo, Berlusconi: “Qualunque sia la soluzione, attuarla subito”. E Brunetta: “Conte ter? Italiani vogliono un esecutivo, non la crisi” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Non sono preoccupato per le mie condizioni, mi preoccupo per quelle di tanti Italiani vittime del Covid” e, di conseguenza, “per il rischio che la crisi politica che si è aperta aggravi la paralisi decisionale del Paese in un momento così difficile”. Al termine di una giornata di apprensione per il suo stato di salute, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi cerca di rassicurare i suoi elettori: “Il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti”. In una nota spiega quindi di essere “in costante contatto” con i suoi “collaboratori e i protagonisti della vita pubblica“. Ma mentre il suo partito rilascia un comunicato congiunto con gli altri partner del centrodestra per chiedere che “Giuseppe Conte venga in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Non sono preoccupato per le mie condizioni, mi preoccupo per quelle di tantivittime del Covid” e, di conseguenza, “per il rischio che lapolitica che si è aperta aggravi la paralisi decisionale del Paese in un momento così difficile”. Almine di una giornata di apprensione per il suo stato di salute, il presidente di Forza Italia Silviocerca di rassicurare i suoi elettori: “Il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti”. In una nota spiega quindi di essere “in costante contatto” con i suoi “collaboratori e i protagonisti della vita pubblica“. Ma mentre il suo partito rilascia un comunicato congiunto con gli altri partner del centrodestra per chiedere che “Giuseppevenga in ...

