FREDDO in arrivo, da battere i denti! Ecco quanto caleranno le temperature (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un tracollo termico è ormai imminente. Il raffreddamento si farà sentire in modo importante, sia per effetto della ventilazione che per il recente aumento termico collegato alle correnti nord-occidentali più miti, sospinte sull'Italia lungo il bordo orientale dell'anticiclone. Ghiaccio e brinate nei prossimi giorniAdesso l'Italia sta per fronteggiare l'irruzione della massa d'aria fredda, che riporterà il grande inverno alla ribalta. Gradualmente affluiranno correnti d'aria dalle caratteristiche continentali, quindi particolarmente rigide anche nei bassi strati. I primi sbuffi d'aria fredda inizieranno a farsi sentire nelle prossime ore, con l'ingresso del fronte FREDDO sulle Adriatiche. L'abbassamento termico si farà sentire dalla sera, ma la giornata sarà ancora con clima più o meno nella norma, con valori anche miti per il periodo sulle pianure del ...

