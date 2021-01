Fisco: commercialisti, 'con fondi stanziati riforma è libro dei sogni' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - “Ora come ora, le pur ottime intenzioni legislative sulla riforma fiscale non sembrano poggiare su credibili basi finanziarie. Le risorse a disposizione di quel fondo ammontano a 8 miliardi di euro per il 2022 e 7 miliardi a regime dal 2023, di cui però 5,5 miliardi di euro risultano già impegnati nella importante e condivisibile riforma dell'assegno unico per i figli a carico. Pensare di riformare il sistema fiscale avendo a disposizione 2,5 miliardi per l'anno 2022 e 1,5 miliardi a regime dall'anno 2023, costituisce quel che si dice “un vasto progetto”. E' quanto affermato da presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, nel corso del suo intervento al 4° Forum dei commercialisti, organizzato dal quotidiano Italia Oggi. "Solo per mettere a regime ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - “Ora come ora, le pur ottime intenzioni legislative sullafiscale non sembrano poggiare su credibili basi finanziarie. Le risorse a disposizione di quel fondo ammontano a 8 miliardi di euro per il 2022 e 7 miliardi a regime dal 2023, di cui però 5,5 miliardi di euro risultano già impegnati nella importante e condivisibiledell'assegno unico per i figli a carico. Pensare dire il sistema fiscale avendo a disposizione 2,5 miliardi per l'anno 2022 e 1,5 miliardi a regime dall'anno 2023, costituisce quel che si dice “un vasto progetto”. E' quanto affermato da presidente del Consiglio nazionale dei, Massimo Miani, nel corso del suo intervento al 4° Forum dei, organizzato dal quotidiano Italia Oggi. "Solo per mettere a regime ...

