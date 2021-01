Ecco il nuovo Dl Covid gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gabriella Lax - Stato d'emergenza prorogato al 30 aprile. Spostamenti tra Regioni vietati fino al 15 febbraio e visite ad amici o parenti in massimo due persone fino al 5 marzo. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gabriella Lax - Stato d'emergenza prorogato al 30 aprile. Spostamenti tra Regioni vietati fino al 15 febbraio e visite ad amici o parenti in massimo due persone fino al 5 marzo.

GenoaCFC : ???? Kevin #Strootman è un nuovo giocatore del Genoa. ?? - team_world : In vigore da domani il nuovo Dpcm, ecco le norme e i divieti da rispettare fino al 5 marzo 2021 ?? - fattoquotidiano : Nuovo Dpcm, ecco le regole anti-Covid dal 16 gennaio: spostamenti e asporto, cosa cambia. Chi rischia la zona aranc… - MIsocialTW : In vigore, da domani, il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ecco tutte le novità per la… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Nuovo #dpcm 16 gennaio, Conte firma: le nuove misure -