Dpcm 16 gennaio: 4 colori previsti, ma in bianco ancora nessuno (Di giovedì 14 gennaio 2021) La mappa prevista nel nuovo Dpcm a partire dal 16 gennaio sarà a quattro colori, ma il più ambito, il bianco, non toccherà a nessuna Regione. Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 gennaio 2021) La mappa prevista nel nuovo Dpcm a partire dal 16 gennaio sarà a quattro colori, ma il più ambito, il bianco, non toccherà a nessuna Regione.

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm gennaio Nuovo DPCM, via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge. Stato di emergenza fino al 30 aprile. BOZZA DL Orizzonte Scuola Nuovo decreto dal 16 gennaio: altri due mesi di restrizioni. Vietato raggiungere le seconde case fuori Regione

Approvate dal governo le misure in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo. In fascia arancione vietati gli spostamenti anche verso le seconde abitazioni. A casa di amici solo in due persone, fascia bia ...

Nuovo Dpcm in arrivo, almeno 10 regioni a rischio arancione. Lombardia dritta verso il rosso. Il Cts cheide di prorogare lo stato di emergenza fino a luglio ...

