Crisi di Governo, Conte al Quirinale da Mattarella (Di giovedì 14 gennaio 2021) : le ultime notizie Nel primo pomeriggio di giovedì 14 gennaio 2021, il premier, Giuseppe Conte, è salito al Quirinale per informare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sugli sviluppi della Crisi di Governo (qui tutte le ultime notizie), formalizzata da Matteo Renzi con le dimissioni delle ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Il Capo dello Stato e il presidente del Consiglio avevano già avuto un colloquio di circa un'ora nella giornata di mercoledì 13 gennaio durante il quale il premier aveva riferito al presidente della Repubblica l'esito del Cdm sul Recovery Plan e ovviamente affrontato il tema delle divisioni all'interno della maggioranza. Notizia in aggiornamento

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - Patrizi66164836 : RT @MT_Meli_: Credo che l’espressione “crisi di governo” sia sbagliata, considerando che siamo senza un governo da 11 mesi. - ST09972061 : RT @LegaSalvini: GOVERNO, NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA Non c’è più tempo per tatticismi o giochi di potere: il centrodestra unito, prim… -