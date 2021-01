Covid, l'Oms: 'Il 95% dei vaccini usato in 10 Paesi, serve più solidarietà' (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'Europa deve mostrare più solidarietà sui vaccini, in un momento in cui il 95% delle dosi è stato utilizzato in soli 10 Paesi. A lanciare l'appello è la direzione regionale dell'Oms. E' necessario ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'Europa deve mostrare piùsui, in un momento in cui il 95% delle dosi è stato utilizzato in soli 10. A lanciare l'appello è la direzione regionale dell'Oms. E' necessario ...

