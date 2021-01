Covid in Campania, oggi 1.098 positivi e 48 morti ma l'indice di contagio cala ancora (Di giovedì 14 gennaio 2021) Continua a calare la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.098 positivi su 14.742 tamponi effettuati, 436 in più di ieri ma con 5.995... Leggi su ilmattino (Di giovedì 14 gennaio 2021) Continua are la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.098su 14.742 tamponi effettuati, 436 in più di ieri ma con 5.995...

