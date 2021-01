Conte al Colle: 'Chiarimento in Aula' Lunedì alla Camera, poi al Senato Franceschini: cerchiamo responsabili (Di giovedì 14 gennaio 2021) alle 16 è salito al Quirinale da , prendendo l'interim dell'Agricoltura e manifestando la volontà di andare in Aula per un Chiarimento politico mediante comunicazioni da rendere dinanzi alle Camere. ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) alle 16 è salito al Quirinale da , prendendo l'interim dell'Agricoltura e manifestando la volontà di andare inper unpolitico mediante comunicazioni da rendere dinanzi alle Camere. ...

TgLa7 : #Crisi: Faraone, Conte non vuole andare al Colle e al Senato - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima. Crisi, ci siamo. Conte cerca responsabili,… - NicolaPorro : La sfida #Renzi-#Conte è alle battute finali. E il Colle scalda i motori per le consultazioni lampo, il retroscena ?? - MarcoD82 : RT @fanpage: 'Italia ridicola in Europa e nel mondo' - 16blu : RT @ElioLannutti: Conte al Colle: alle Camere per chiarimento politico. Zingaretti e Di Maio chiudono a Renzi: «Inaffidabile» @sole24ore ht… -