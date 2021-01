Classifica Dakar 2021 moto, 11ma tappa: Kevin Benavides a un passo dal successo, Brabec e Sunderland attardati (Di giovedì 14 gennaio 2021) Kevin Benavides ha allungato in testa alla Classifica generale della Dakar 2021 tra le moto. L’argentino era partito con appena 51” di vantaggio sullo statunitense Ricky Brabec alla vigilia della penultima tappa, l’americano ha perso terreno e ora Benavides è a un passo dal successo finale. L’argentino ha infatti 4’12” di vantaggio sul britannico Sam Sunderland e 7’13” sullo statunitense Ricky Brabec. Di seguito la Classifica generale della Dakar 2021 tra le moto. Classifica Dakar 2021 moto: 1. Kevin ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021)ha allungato in testa allagenerale dellatra le. L’argentino era partito con appena 51” di vantaggio sullo statunitense Rickyalla vigilia della penultima, l’americano ha perso terreno e oraè a undalfinale. L’argentino ha infatti 4’12” di vantaggio sul britannico Same 7’13” sullo statunitense Ricky. Di seguito lagenerale dellatra le: 1....

