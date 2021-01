Calciomercato, un ex Juve nel mirino di Maldini: ieri l’incontro a Milano con l’agente (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ormai la sessione di Calciomercato di gennaio è cominciata più di 10 giorni fa, e le idee che potevano concretizzarsi in trattative sono a questo punto molto più che idee. Questo è anche il caso di Mandzukic, attaccante svincolato che potrebbe fare al caso di Pioli. Il suo approdo a Milano, infatti, sarebbe vantaggioso sia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ormai la sessione didi gennaio è cominciata più di 10 giorni fa, e le idee che potevano concretizzarsi in trattative sono a questo punto molto più che idee. Questo è anche il caso di Mandzukic, attaccante svincolato che potrebbe fare al caso di Pioli. Il suo approdo a, infatti, sarebbe vantaggioso sia L'articolo

Gazzetta_it : #Juve-#Scamacca, quasi fatta: operazione da 20-25 milioni, arriverà a Torino subito - La Borsa di Pedullà - SkySport : Calciomercato Juve, quasi fatta per Reynolds: verrà girato in prestito al Benevento - sportli26181512 : Un cappuccino con Sconcerti: ma è possibile che l'Inter sia in crisi per colpa del governo cinese? Ha vinto la Juve… - Insignesta : RT @Glongari: #OM prova il rilancio per #Milik dicendosi disposto ad aggiungere alla proposta al #Napoli da 10 milioni anche il 30 % sulla… - cmdotcom : Un cappuccino con Sconcerti: ma è possibile che l'#Inter sia in crisi per colpa del governo cinese? Ha vinto la… -