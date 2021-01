Calciomercato, il PSG pensa a Dybala. Milan, quasi fatta per Meité (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Paris Saint-Germain potrebbe andare alla carica per Paulo Dybala . L'argentino della Juventus continua ad alternare buone prestazioni ad alcune piuttosto deludenti, e il nodo legato al rinnovo del ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Paris Saint-Germain potrebbe andare alla carica per Paulo. L'argentino della Juventus continua ad alternare buone prestazioni ad alcune piuttosto deludenti, e il nodo legato al rinnovo del ...

Sport_Mediaset : #Calciomercato, #Juventus: dalla #Francia nuovo assalto del #Psg per #Dybala. Il rinnovo coi bianconeri è ancora in… - FabioGatto10 : RT @FabioGatto10: Ritorno di fiamma del #PSG per Dele #Alli. Con l’arrivo di #Pochettino in panchina le probabilità del trasferimento salgo… - PSG24hours : RT @calciomercatoit: ???? #Juventus, la situazione #SergioRamos: il #PSG è in pole ?? #CMITmercato - calciomercatoit : ???? #Juventus, la situazione #SergioRamos: il #PSG è in pole ?? #CMITmercato - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Calciomercato, #Juventus: dalla #Francia nuovo assalto del #Psg per #Dybala. Il rinnovo coi bianconeri è ancora in bil… -

Roma, 14 gennaio 2021 - Il Paris Saint-Germain potrebbe andare alla carica per Paulo Dybala. L'argentino della Juventus continua ad alternare buone prestazioni ad alcune piuttosto deludenti, e il nodo ...

Calciomercato Juventus, pioggia di milioni per 4 acquisti: tifosi in delirio

Una delle società più attive in questo frangente di calciomercato è la Juventus, alla ricerca di rinforzi di qualità per lanciare la sfida scudetto al Milan: ecco il piano di Fabio Paratici. Calciomer ...

