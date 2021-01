Ascolti Tv 13 gennaio 2021, Chi l'ha visto? non sbanda neanche contro la Juve (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 362.000 (1,4%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 5.138.000 (22,6%). Su Canale5 Caduta Libera 3.418.000 (15,4%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione delle 19.35 3.370. Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 362.000 (1,4%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 5.138.000 (22,6%). Su Canale5 Caduta Libera 3.418.000 (15,4%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione delle 19.35 3.370.

davidemaggio : Ascolti TV | Mercoledì 13 gennaio 2021· Vince Juve-Genoa (18.9%), Made in Italy parte dal 13.7%. Record per i pro… - zazoomblog : Ascolti TV Mercoledì 13 gennaio 2021. Vince Juve-Genoa (18.9%) Made in Italy parte dal 13.7%. Record per i program… - allesword : RT @fabiofabbretti: Da segnalare al mattino il dominio di #Mattino5 (18.8% e 17.9%) contro #Unomattina (15.4%) e #StorieItaliane (14.5%) h… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di mercoledì #13gennaio ? - Teleblogmag : Il calcio in tv funziona ma non troppo, bene la fiction di Canale 5. #auditel #ascoltitv Iscriviti al nostro canal… -