Acquario (Di giovedì 14 gennaio 2021) È ora di lanciare l’operazione “guardiano flessibile”. Dovrai essere teneramente vigile nel prenderti cura di tutte le persone e le cose che danno senso e nutrimento al tuo mondo. Dovrai giudicare con rigoroso ma amabile discernimento... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021) È ora di lanciare l’operazione “guardiano flessibile”. Dovrai essere teneramente vigile nel prenderti cura di tutte le persone e le cose che danno senso e nutrimento al tuo mondo. Dovrai giudicare con rigoroso ma amabile discernimento... Leggi

giocarmon : Come era l'Acquario Romano nel 1887 e come era in epoca recente - Gratis con Kindle Unlimied #Amazon Link anteprima… - wristouis : Vediamo un po’ (Sono acquario??) - sonogiorgia_ : @MIGXFLHST vai, acquario - NewAlfree : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, 14 gennaio 2021, con la Luna nel segno dell’Acquario. Buona lettura e felice giornata. https://t… - lovisoftb : @MIGXFLHST acquario :)) -